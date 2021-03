Die Evangelisch-lutherische Stadtkirchengemeinde Hagen feiert zu den bekannten Gottesdienstzeiten Andachten in der Markuskirche und in der Johanniskirche.

Mit einem genehmigten Schutzkonzept und unter strengen Hygienevorschriften ist es möglich, die Kirchen zu öffnen. Die Andachten sind kurz gehalten und werden mit Musik gestaltet. Es bleibt Zeit für stille persönliche Gebete. Eine Seelsorgerin ist immer anwesend. Die nächsten Andachten finden zur Marktzeit am Samstag, 6. März, 12 Uhr in der Johanniskirche und am Sonntag, 7. März, 11 Uhr in der Markuskirche statt.

Weiter Termine im März sind:

Samstag, 13. März, 12 Uhr Johanniskirche

Sonntag, 14. März, 11 Uhr Johanniskirche und Markuskirche

Samstag, 20. März, 12 Uhr, Johanniskirche

Sonntag, 21. März, 11 Uhr, Markuskirche

Samstag, 27. März, 11 Uhr (!) Johanniskirche

Sonntag, 28. März, 11 Uhr, Markuskirche