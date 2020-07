Auf dem Kulturgelände "Hawerkamp" 👹🎨

Der Hawerkamp 31 e.V. verwaltet seit dem 01. Januar 2013 das Hawerkamp-Gelände in Eigenregie.

2006 hatte der Vorgängerverein "Erhaltet den Hawerkamp e.V." mit der Selbstverwaltung begonnen. Grundlage ist ein Miet- und Überlassungsvertrag zwischen dem Verein und der Stadt Münster. Die Mieter des Geländes sind Clubs, Schrauber, Künstler u.V.m. . Da besonderes Ziel ist die Förderung von Kunst und Kultur auf dem Gelände. Das Selbstverwaltungsprojekt ist in dieser Form einzigartig in der Bundesrepublik.

Quelle: Der Hawerkamp 31 e.V.

Im Jahr 2007 war das Gelände "Hawerkamp 31 e.V. ein Drehort für die Wilsbergfolge "Royal Flush".