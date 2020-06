Gute Laune und beste Stimmung mit Schlagerstar Olaf Henning & einem DJ kommenden Donnerstag, den 25.06. - Beginn: 20:00 Uhr an der Rohrmeisterei in Schwerte.

Ob Disco-, Clubs- oder Open Air Auftritte in Deutschland, Österreich der Schweiz und auf Deutschlands Lieblingsinsel Mallorca, mit Olaf Henning ist Stimmung garantiert.

Mit vielen seiner Hits wie: „Ich bin nicht mehr dein Clown“, „Cowboy und Indianer“ oder mit seinem neuesten Titel " Ich schwöre" wird der Schlagersänger in den Fahrzeugen für Stimmung sorgen.

Die Rohrmeisterei wird mit einem Angebot aus Cocktails und Speisen bestens die Schlagerfans in ihren Autos in den Feierabend führen.

Geplant ist auch ein Video-Trailer vom Abend, der einen Tag später im LOKALKOMPASS zu sehen ist.

Autotheater Ruhr – Die Solidarbühne in Schwerte

Jedes Ticket unterstützt über den Veranstalter "Theater am Fluss": Sänger, Musiker, Schauspieler, Komiker, Kabarettisten, Humoristen, Comedians und und und in dieser äußerst schwierigen Corona-Zeit.

Einlass: 30 Minuten vor Beginn

Showdauer: 90-100 Minuten

Eintritt: 20€ inkl. VVK-Gebühren für 2 Personen im PKW

Rückbanktickets: 8€ je Stück

Zur Kartenbestellung nutzen Sie die E-Mail-Adresse für Reservierungen oder auf der Seite von "Theater am Fluss" das Karten-Formular:

https://www.theateramfluss.de/karten/

tickets@theateramfluss.de

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorverkauf:

Ab einer Woche vor den Aufführungsterminen gibt es die Karten auch in der

Ruhrtal Buchhandlung in Schwerte (Hüsingstraße 20 in 58239 Schwerte,

Tel.: 02304 - 18040) zu kaufen.