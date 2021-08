Der französische Buchautor Jules Verne schrieb das Stück -20.000 Meilen unter dem Meer- vor rund 150 Jahre. Nun kommt dieses bedeutende Stück als modernes Musical mit einer audiovisuellen Show zurück auf die Bühne. Eine Gastspiel-Premiere erfolgt Freitag, den 20. Aug. und Samstag, den 21. Aug. auf dem Hohenlimburger Schlosshof anlässlich der 67. Hohenlimburger Schloss-Spiele.

Im Videogespräch erläutern die drei Verantwortlichen des Musicals die Gastspiel-Produktion auf dem Schloss.

Die Bücher von Jules Verne, aber insbesondere die filmische Umsetzung, haben viele Fans in ihren Bann gezogen.

Das Musical geht mit einer spektakulären Bühnenshow, der Jules Verne Experience, auf Tournee quer durch Europa.

Zwischen dem stimmungsvollen Bühnenbild mit Märchen- und Science-Fiction-Szenario, verwachsen klassische Musicalpassagen mit Theaterelemente und elektronische, zeitgenössische Musik.

Nach zahlreichen Verfilmungen gibt es das Stück nun endlich auch als musikalisch-optisches Bühnenspektakulum für die ganze Familie.

Einer der Köpfe dieser aufwendigen Produktion ist der deutsche Schauspieler und Kinofilmstar Claude-Oliver Rudolph. Wer erinnert sich nicht z.B. an die James-Bond-Folge ‚Die Welt ist nicht genug‘ an der Seite von Pierce Brosnan. Inzwischen fungiert der gebürtige Frankfurter nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent und Regisseur mit hervorragendem Namen in der Branche.

Die Musik von The Jules Verne Experience zu ‚20.000 Meilen unter dem Meer‘ stammt von Ingo Hauss und Hayo Lewerentz, den beiden Hauptprotagonisten der deutschen Elektronik-Techno-Band U96 (ihre größten Hits: ‚Das Boot‘, ‚Love Religion‘, ‚Heaven‘). Passend zum opulenten Sujet haben Hauss und Lewerentz eine künstlerisch spannende Mischung aus elektronischer Musik im Stile von Kraftwerk und Jean-Michel Jarre sowie klassisch-sinfonischen Orchesterpassagen erschaffen.

Produktionsleiter: Bernhard Steinkühler (Gründer -Eat My Shorts- HAGENER KURZFILMFESTIVAL)

Regie: Claude-Oliver Rudolph

Musik: Hayo Lewerentz (U96)



Spielort: Schlosshof Hagen-Hohenlimburg

THE JULES VERNE EXPERIENCE - 20.000 MEILEN UNTER DEM MEER mit U 96

Gastspiel-Premiere: Ein modernes Musical für die ganze Familie –

Regie & Produktion u. a. Claude-Oliver Rudolph

Freitag, 20. August 2021 -Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 35 €; AK 39 €

Samstag, 21. August 2021 - Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 35 €; AK 39 €

