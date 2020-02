Berlinale 2020 - Die Rede Monika Grütters bei der Eröffnungsfeier*

*Schwierige Vergangenheitsaufarbeitung auf der Berlinale 2020*

Der neue Berlinale Moderator Samuel Finzi hatte es nicht leicht, denn der Abend stand unter dem Eindruck des schrecklichen Anschlags in Hanau am 19. Februar 2020. Darüber hinaus mussten die VeranstalterInnen der Filmfestspiele zuletzt einräumen, dass ihr erster Direktor von 1951 bis 1976, Alfred Bauer, ein wichtiger Funktionär in der Nazifilmindustrie gewesen war. Bekannt geworden war diese Tatsache durch eine Veröffentlichung in der Wochenzeitung DIE ZEIT.

Auf diese Sachverhalte ging in ihrer eindringlich beeindruckenden Eröffnungsrede Kulturstaatsministerin Monika Grütters ein und machte deutlich, dass ein Publikumsfestival wie die Berlinale mit seinen Filmen auch für Weltoffenheit, Toleranz, Diversität und Dialog steht: "Wie wichtig Aufklärung ist und wie beklemmend die Lehren aus der Vergangenheit sind, das liegt angesichts rechtsextremistischen Terrors in Deutschland auf der Hand. Nie wieder sollten Menschen wegen ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer Hautfarbe in Deutschland um ihr Leben fürchten müssen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Nicht zuletzt, weil neue politische Kräfte nationalsozialistische Verbrechen relativieren und mit Hetzparolen Ressentiments schüren. Niemals darf es eine wie auch immer geartete politische Zusammenarbeit mit diesen rassistischen und völkischen Kräften geben." Für ihre berührenden Worte bekam die Kulturstaatsministerin dann ein Standing Ovation.

*Rede Monika Grütters - Berlinale 2020*

https://www.youtube.com/watch?v=KLwRoyQLdDs&fbclid=IwAR3NOhVsnbx-PNC4I8iEUpnKCFjFjRqJYpDx1wZ5KQBzPeLquSjjOllR9-w