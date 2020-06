Burg Hülshoff - Center Of Literature* 🏰

Die Burg Hülshoff ist eine typische münsterländische Wasserburg, die bereits im 11. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde. Ihr Name leitet sich sehr wahrscheinlich von der adligen Familie Hüls (Hulse) zu Kleve ab, den Erbauern der Burg. Das Bauwerk liegt zwischen Havixbeck (Kreis Coesfeld) und dem münsterschen Vorort Roxel. Seit 1975 gehört dies Burg zur Gemeinde Havixbeck. Sie war von 1417 bis 2012 im Besitz der Freiherren Droste zu Hülshoff und ist das Geburts- und Elternhaus der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff und anderer prominenter Mitglieder ihrer Familie.

Heute steht die Burg Hülshoff und ihr Park zur Besichtigung zur Verfügung. Es gibt Führungen durch die Innenräume, die an die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff erinnern. Der Burgkeller und im Sommer der Hof werden durch das Burgrestaurant bewirtschaftet. Burg Hülshoff ist zudem für ihre große und gepflegte Parkanlage bekannt. Neben einer Vielzahl von Rhododendronbüschen, die im Mai erblühen, locken insbesondere im Sommer blühende Hortensien direkt hinter dem Haupteingang viele BesucherInnen an. Der landschaftlich gestaltete Park unterteilt sich in verschiedene Teilbereiche. Im Wald befindet sich ein kleines Teehaus. Jeses Jahr im Mai findet auf dem Parkgelände das Festival „Gartenträume“ statt, im November das Festival „Winterträume“.

Am 24. August 2018 eröffnete an diesem Ort das Burg Hülshoff – Center for Literature.

Literatur und: Film, Performance, Tanz, Musik, Medien- und Netzkunst, Architektur, Gesellschaft.

https://www.burg-huelshoff.de/