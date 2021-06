Das "BUS-STOP-MUSIC Projekt" von Michael Meier steht in den Startlöchern bei z.Zt. stark sinkenden Inzidenzen, um im Sommer dem Publikum endlich wieder live gespielte Musik im Außenbereich zu präsentieren.

Ob Sommerfeste, Partys oder zu anderen Gelegenheiten - eben persönliche Konzerte mit Live- Musik an fast jedem Ort. Benötigt wird nur ein Stellplatz und bestenfalls noch eine Steckdose.

Ein Großraum-Van wurde umgebaut und im Innenraum moderne Ton-Technik installiert.

Ein mobiles Musik-Paket also: -Kurzweilig und flexibel-

Natürlich gehören auch entsprechende Profi-Musiker, die ihr Handwerk verstehen, dazu.

Wenn es heißt: Tür auf – Klappe hoch – Los geht´s



zum einen mit dem Initiator und Profi-Musiker Michael Meier aus Unna. Er ist gefragter „Independent“-Percussionist, Drummer, Gitarrist und Show-Produzent mit inzwischen 180-200 Shows in einem pandemiefreien Jahr. National wie international ist er einer der Renommiertesten seiner Branche.

Dazu der Hagener Lukas Dylong, ebenfalls professioneller Musiker. Als Gitarrist, Sänger und Percussionist spielt er in diversen überregional bekannten Bands und ist europaweit in der Event- und Party DJ Szene unterwegs. Zudem ist er Leiter eines inklusiven Musikprojekts in Dortmund-Marten, der Band „INKLUFUSION“.

Spielfertig in zwei Minuten



Für den anstehenden Sommer 21, mit einer dann hoffentlich noch mehr abflachenden Pandemie, eine super Möglichkeit dem Publikum im Außenbereich Live-Musik wieder näher zu bringen.

Die beiden Vollblutmusiker sind jedenfalls startklar und voller Energie und Tatendrang...

"BUS-STOP-MUSIC" ist in zwei Minuten spielfertig und mit “Abstand“ die innovativste Form um im Sommer auflagengerecht abzufeiern! (siehe live Video-Auftritt aus Unna, Okt. 2020)