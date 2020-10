Da hat sich doch wieder einiges angesammelt.

Wohin mit dem Müll?

1. In einer Nacht und Nebelaktion auf die Straße stellen. Fertig.

2. In einer Nacht und Nebelaktion an den Walrand fahren, ausladen, fertig.

Aus den Augen aus dem Sinn.

Ich entscheide mich für 1.

Liebe Müllferkel, ich habe einen Tipp für euch:

Pünktlich ist sie da, die bestellte Müllabfuhr.

2 Autos

3 Mitarbeiter

4 Minuten brauchen sie für den Müllberg. Erstaunlich, sind halt Profis.

470kg

61,45 Euro

So schnell sie gekommen sind, so schnell sind sie wieder weg.

Garage und Gehweg wieder leer und sauber.

Einziger Wermutstropfen, 370kg mehr als gedacht und 36,45 Euro teurer.