Um das Thema "Hagener Kinos im Wandel der Zeit" dreht sich der nächste Gesprächsabend der Volkshochschule Hagen (VHS) mit Uli Weishaupt am Freitag, 31. Januar, um 17 Uhr im Erzählcafé "Altes Backhaus", Lange Straße 30.

Auch der "10. Kino-Gesprächsabend" beschäftigt sich mit der Glanzzeit der Hagener Kinos in den 1950er und 60er Jahren. Im Mittelpunkt steht diesmal das "ODEON" in Boele, Schwerter Straße 159, das von 1948 bis 1966 existierte.

Zu Gast im Erzählcafé ist ein junger Fotograf aus Boele, der sich 2016 genau 50 Jahre nach der Schließung des großen Vorstadtkinos mit dessen Geschichte auseinandergesetzt und diese aufgearbeitet hat. Seine Präsentation enthält auch passende Fotos. Abschließend zeigt ein Farbtonfilm die Hagener Ingenieursschule von 1968.

Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt zwei Euro. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen bittet die VHS um eine Anmeldung auf der Internetseite www.vhs-hagen.de/anmeldung oder unter Tel. 02331-2073622.