Am Samstag, 18. Juni, steigt der Höhepunkt der Ulk-Festivitäten in Haspe: Denn um 14.30 Uhr beginnt von der Berliner Straße aus der Kirmesumzug, der durch die Hasper Innenstadt gen Quambusch zu ziehen wird.

Archivfoto: Patrick Jost

hochgeladen von Anja Jungvogel

Man darf gespannt sein, wie sich dieser Zug nach der langen Coronapause präsentieren wird. Bezirksbürgermeister Horst Wisotzki wird den Zug kurz nach seinem Start kommentieren. Angeführt wird er in diesem Jahr noch einmal von Kirmesbauer Michael Kröner.

Das Plakat zur Kirmes.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Dem Zug voraus geht am Samstagmorgen, 18. Juni, das traditionelle Erbsensuppenessen, zu dem der Hasper Heimat- und Brauchtumsverein (HHBV) und der Iämpeströter einladen. Veranstaltungsort ist auch hier das „Boni“ an der Berliner Straße. Ab 10 Uhr (Einlass: ab 9.30 Uhr) stehen zahlreiche Ehrungen auf der Tagesordnung.

Wolkenschieberfest am vergangenen Samstag: Da Karl Otto Wölling (r.) verabschiedet wurde – er ist seitdem Wolkenschiebermeister i.R. –, erledigten unter der Leitung von Obermeister Fritz Gerke (2.v.r.) die Wolkenschieber Willi Würfel (l.), Michael Dahlbüdding und Herbert Gitt (2.v.l.) die ehrenvolle Arbeit. Foto: Michael Eckhoff/HHBV

hochgeladen von Anja Jungvogel

HHBV-Präsident Jörg Bäcker und Vizepräsident Thomas Eckhoff werden die Heimatkette und die Verdienstmedaillen verleihen und dem Bezirksbürgermeister ist es vorbehalten, die neuen Wachholderritter zu küren.

Das Erbsensuppenessen ist im Übrigen eine „offene Veranstaltung“ – also „von jedermann“ besuchbar.

Und damit nicht genug der Festivitäten: Denn auch rasante Fahrgeschäfte bringen noch am gesamten Wochenende jede Menge Karussellspaß nach Haspe.

Neben der Kirmes auf dem Ernst-Meister-Platz gibt es übrigens noch bis Montag, 20. Juni, den Biergarten des HHBV an der Frank-/Ecke Kölner Straße, wo abends auf der Bühne mehrfach Live-Musik geboten wird.

Am Montag, 20. Juni, endet die 1861 begründete Hasper Kirmes mit einem großen Feuerwerk, das wieder in den Zipp-Wiesen gezündet wird. Die Kirmes ist tagtäglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Symbolfiguren des Hasper Brauchtums am vergangenen Samstag beim Wolkenschieberfest auf dem Hof der alten Feuerwache an der Enneper Straße. Foto: Michael Eckhoff/HHBV

hochgeladen von Anja Jungvogel

Die Buden und Fahrgeschäfte – darunter fünf große Karussells und mehrere Kinderkarussells – stehen größtenteils auf dem Ernst-Meister-Platz.

Aber auch in der Swolinzkystraße sowie in einem kleinen Abschnitt der Kölner Straße sollen Buden und Karussells die Leute anlocken.

Die Kirmes erstreckt sich schlussendlich bis zum Platz an der evangelischen Kirche, Kölner-/Ecke Frankstraße.

Der Abschlusstag, also der Montag, steht nicht nur abends bei Einbruch der Dunkelheit im Zeichen des bunten Feuerwerkspektakels, sondern (bis 19 Uhr) auch im Fokus der Familien.

Günstigere Preise an den Karussells lassen alle Eltern- und Kinderherzen höher schlagen. Außerdem geben sich auf der HHBV-Bühne zahlreiche Kinder aus acht Hasper Kindergärten mit allerlei Vorführungen ein Stelldichein.

So darf man sich auf „Macarena“ und andere Tänze freuen. Dass die kleinen Kirmes-Fans von den Schaustellern mit Freifahrten auf den Karussells und mit Süßem belohnt werden, versteht sich von selbst. Die wichtigsten Hasper Symbolfiguren wollen die „Kleinen“ beim Kirmesrundgang begleiten.

Archivfoto: Patrick Jost

hochgeladen von Anja Jungvogel

Zudem wird am Montag auf der HHBV-Bühne um 19 Uhr die große Preisverleihung starten. Geehrt werden all‘ jene Vereine, die mit ihren Wagen oder Fußgruppen beim Kirmeszug glänzen konnten.