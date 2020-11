Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Der Hagener Künstler Kwang Jun Song präsentiert seine Kunstausstellung „FARBEN FORMEN ÜBEREINANDER“ in den Räumen der Plasti-schen Chirurgie im St.-Josefs-Hospital. Eigentlich hatte er mit einer feierlichen Vernissage im März in den Räumen der Plastischen Chirurgie im St.-Josefs-Hospital seine Kunstwer-ke zeigen wollen. „Das war dann natürlich nicht mehr möglich aufgrund von COVID-19“, sagt Dr. Ingo Kuhfuß, Chefarzt der Klinik und Gastgeber.



Die Alternative: Eine Online-Ausstellung. Ab sofort sind all seine Kunstwerke auf der hauseigenen Webseite zu sehen. Unter www.kkh-hagen.de können die Öl-Gemälde be-gutachtet werden. „Das ist zwar nicht dasselbe, aber so können wir dennoch die heimi-schen Künstler unterstützen und ihnen mit unserer Internetpräsenz eine Plattform bieten“, sagt Kuhfuß.

Namenhafte Orte wie New York, Los Angeles, Seoul und Hamburg – überall durften Kunstliebhaber bereits die Werke von Kwang Jun Song bestaunen. Nun präsentiert er in der 1. Etage des St.-Josefs-Hospitals seine Werke der Hagener Bevölkerung. Song, der 1978 in Seoul geboren wurde, malt in Öl. Seine Bilder vereinen meist Ansammlungen von Gegenständen, Tieren oder Menschen auf der Leinwand, zeigen Plätze voller Tauben, bunte Fischschwärme, grüne Spargelstangen, Stapel von Baumstämmen oder auch Tier-gruppen.

Die Kunstausstellung ist zu sehen in der Klinik für Plastische Chirurgie, Handchi-rurgie, 1. Etage, St.-Josefs-Hospital, Dreieckstraße 17, in 58097 Hagen. Da aber in Zeiten von Corona nur beschränkt Eintritt ins Krankenhaus gewährt wird, finden Sie die Ausstellung online unter https://kkh-hagen.de/fachkliniken/plastische-und-aesthetische-chirurgie-handchirurgie/galerie/