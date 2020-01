Die erste Premiere im Lutz im neuen Jahr findet am Samstag, 18. Januar, um 15 Uhr statt. Auf dem Programm steht „Die Meerjungfrau in der Badewanne“ – ein Erzähltheater mit Musik von Tim Sandweg nach dem Kinderroman von Koos Meinderts für alle ab sieben Jahren, Schulvorstellungen besonders empfohlen für die Klassen zwei bis fünf.



Worum geht es? „Mein Vater hatte mir einmal erzählt, jeder Mensch habe ein Lied, das zu ihm passt. Seitdem bin ich auf der Suche.“ Das Lied seiner Meerjungfrau-Mutter kennt Philipp ganz genau. Sie hinterließ es ihm zusammen mit einer Fischschuppe und zwei Schwimmzehen, bevor sie kurz nach seiner Geburt ihren Fischschwanz nahm und in den Fluten verschwand. Heute ist Philipp erwachsen und ein Geschichtenerzähler. Er lädt uns ein, mit ihm in sein Meer aus Geschichten einzutauchen. Gespannt folgen wir Philipp in seine Kindheit – an seinen geheimen Platz in den Dünen, zu seiner geheimen Freundin und der schwarzen Witwe im weißen Haus. Dabei erleben wir, wie er seinen ganz eigenen Lebensweg findet.

Nachdem er zur Weihnachtszeit zahlreiche Kinder als Seppel in „Der Räuber Hotzenplotz“ begeisterte, spielt, tanzt, singt und erzählt der Schauspieler Stefan Merten nun alle Rollen dieser Theatererzählung, in der alle Objekte des Bühnenbilds zum Leben erwachen. Eine Musikerin des Philharmonischen Orchesters Hagen begleitet ihn einfühlsam an der Harfe. Gemeinsam erschaffen sie einen Geschichten- und Klangkosmos, der dem schweren Thema vom Verlust eines Elternteils eine schwebende Leichtigkeit verleiht.

Vorstellungen für Familien und Schulen



In der Inszenierung dieser vom Lions-Club Hagen-Mark unterstützten Produktion von Anja Schöne, der Ausstattung von Sabine Kreiter, mit Musik von Andres Reukauf u.a., in der Choreographie von Jozsef Hajzer und in der Dramaturgie von Anne Schröder spielen Stefan Merten (Philipp) und alternierend Ute Blaumer/Simone Seiler (Harfe).

Diese Produktion gehört zum Projekt „Jeder Schüler ins Theater Hagen“, innerhalb dessen, finanziert vom Theaterförderverein Hagen, (Schul-)Gruppen ein kostenloser Besuch einer der Vorstellungen dieses Stückes ermöglicht wird.

Begleitend zur Vorstellung werden dank der Unterstützung durch die Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung kostenlose Musikworkshops angeboten, welche die bekannte Hagener Musikerin Maren Lueg leitet. Die teilnehmenden Kinder erhalten anhand der Geschichte des Stücks und ausgewählter Szenen eine Einführung in den Bereich Musik und Theater und lernen, wie Emotionen und theatrale Vorgänge klanglich gestaltet werden können. Termine können individuell vereinbart werden. Infos und Anmeldung unter anne.schroeder@stadt-hagen.de.

Karten gibt es an der Theaterkasse, unter Tel. 02331-2073218 oder www.theaterhagen.de, an allen Hagener Bürgerämtern, Tel. 02331-2075777. Termine Familienvorstellungen finden am 23. Februar und 8. März jeweils um 15 Uhr statt.

Die Schulvorstellungen gibt es am 21. Januar, 27. und 28. Februar, sowie dem 12. März, 29. April, 6. Mai, 23. und 24. Juni jeweils um 10 Uhr zu sehen.