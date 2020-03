Für den Circus Jonny Casselly*

Guten Abend liebe Casselly-Fans.

Wie ihr vielleicht schon wisst, bekommen wir diese momentane Corona-Welle voll und ganz zu spüren.

Wir mussten unser Gastspiel nach nur einer von zwei Wochen in Kerpen vorzeitig beenden.

Wir konnten den Schülerinnen und Schülern der Theodor-Heuss Grundschule nach einer tollen Woche einen krönenden Abschluss bescheren, danach wurde aber direkt alles abgebaut und verladen.

Vielen Dank an dieser Stelle an die vielen fleißigen Hände, die uns bis zum letzten Eisen-Anker unterstütz haben.



Ebenfalls ein großer Dank gilt dem Kerpener Schützenverein St. Sebastianus der uns nicht nur den Platz mit Wasseranschluss und Strom zur Verfügung gestellt hat, sondern uns auch die Möglichkeit gibt, hier noch eine Weile stehen bleiben zu dürfen.

Vielen Dank für die Gastfreundschaft!

Tja, leider wissen wir momentan echt nicht so wirklich wie es weitergeht.

Unsere nächsten Schulprojekte in Kerpen, Bonn, Wülfrath, Paderborn, Essen und Greven (Kreis Steinfurt), sind uns bereits abgesagt worden, sowie der traditionelle zwei-wöchige Osterferien-Circus in Bottrop/ Kirchhellen.

Wir hoffen einfach für die kommenden Wochen das Beste und beten das dieser ganze Spuk sehr bald ein Ende nimmt, und sich die Kinder wieder ganz schnell auf den Circus und die Familie Jonny Casselly freuen dürfen.

Das wichtigste ist jedoch die Gesundheit, denn die kann man sich für kein Geld dieser Welt kaufen.

Lieben Gruß und bleibt alle gesund.

Antonio, im Namen der gesamten Casselly Familie.



Ratschläge und Hilfe, nehmen wir in dieser schwierigen Zeit sehr gerne entgegen.

antonio@casselly.de

Quelle: Circus Jonny Casselly