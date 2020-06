Da es momentan noch nicht sicher ist, ob die geplanten Konzerte mit den HÖHNER am 14. und 15. August am Schloss Raesfeld stattfinden können, stellten die Veranstalter von musik:landschaft westfalen aus Borken an die Band die Frage: Hättet ihr Lust auch bei dem ungewöhnlichen Format der Drive & Live-Konzerte in Borken mit dabei zu sein?

„Da simma dabei“, sagten Henning Krautmacher und Micki Schläger stellvertretend für das Sextett.

„CarAntäne“ haben sie das Konzert in Borken übertitelt.

Da blitzten Humor und eine ungeheure Lust auf diesen Auftritt durch.

Mit großer Freude absolvierten die HÖHNER noch vor einigen Monaten ihren Pressetermin für das Sommerkonzert der musik:landschaft westfalen an Schloss Raesfeld.

„Wer zu unseren Konzerten kommt, soll einen Abend lang mit uns zusammen das Leben und die Liebe feiern“, so Henning Krautmacher.



Das Programm der HÖHNER enthielt natürlich einige Klassiker wie: "Hey Kölle...", "Wir halten die Welt an", "Was wäre wenn", "Lääv, Lääv, Lääv", "Janz höösch" oder auch "Alles was ich will". Natürlich durfte auch die neue Single „Anna Havanna“ nicht fehlen. Ob mit "Zeit für Menschlichkeit", "Komm loss mer fiere" oder eben mit "Hanna Havanna". Der Zuspruch und die Begeisterung der Fans bei diesem Auto-Drive-Live Konzert der HÖHNER war enorm. Natürlich -Ausverkauft- hieß es am Veranstaltungsabend. Weit über 200 Autos belegten den Parkplatz in Borken am Rande eines Parks. Auch wenn der gute Sound "nur" aus dem Autoradio zu hören war, gab es für die visuelle Betrachtung auf der großen Bühne ein Lichtkonzept mit eindrucksvollen Lichteffekten. (siehe Video-Trailer- Produktion vom Event & Statement vom Frontmann Henning Krautmacher. Youtube stellt das Video etwas später von FullHd in 4k ein.)

Besucher & die Höhner gaben alles

Die Insassen der Fahrzeuge gingen voll auf den Sound, der wie immer fantastisch aufspielenden HÖHNER, ein. Der Enthusiasmus für die Musik von Henning Krautmacher, Hannes Schöner, Joost Vergoossen, Jens Streifling, Micki Schläger und Heiko Braun, war in den Autos während des Konzerts immer zu spüren.

Aus den Seitenfenstern oder durch die Schiebedächer lugten begeisterte Besucher wild gestikulierend im Rythmus des Sounds oder klatschend hervor. Die Elektronik der Fahrzeuge, insbesondere die Autobatterien, wurden vor allem mit andauernden Hupkonzerten stark beansprucht. Durch Einschalten und Betätigen von Licht- und Warnblinkanlagen, wurde der große Parkplatz am Park oftmals in ein Lichtermeer getaucht.

Vor allem zu späterer Stunde, als die Dämmerung langsam eintrat, ergab das imposante Lichtfarbenspiel auf der Bühne mit den Lichtaktionen der Fahrzeuge auf dem "Parkplatz" eine spezielle Athmosphäre. Es herrschte eine wunderbare Konzert- und Open Air Stimmung bei den Besuchern in ihren -Droschken-.