Hagen hat viele Talente, darunter auch etliche, die der Mehrheit noch unbekannt sind. Deshalb haben das „Kultopia“, das „Music Office Hagen“ sowie „bandschop.de“ und „M&B. Showconcepts“ in Kooperation mit der Stadthalle erstmalig Hagens beste Live Acts gesucht und aus den zahlreichen Bewerbungen viele Künstler aus den Bereichen Tanz, Rap, Gesang, Schauspiel, Poetry und Bands ausgewählt.



Die für die Veranstalter besten „Live Acts“ werden am Samstag, 28. Dezember, ab 18 Uhr ihre Darbietungen einem größeren Publikum präsentieren. Und welche Bühne bietet beste Bedienungen und ist für aufstrebende Talente besser geeignet als die der Stadthalle Hagen, auf der schon viele Größen des Showgeschäfts aufgetreten sind.

Neben den künstlerischen Fähigkeiten spielten die Originalität und die Perspektiven bei der Nominierung eine entscheidende Rolle. Sowohl den Organisatoren als auch den Künstlern geht es bei dieser Veranstaltung weniger um den Wettbewerbscharakter als vielmehr darum, den vielen talentierten Menschen in Hagen einmal im Jahr die Bühne zu öffnen, die sie bisher nur aus der Perspektive des Besuchers kennen. Die Verantwortlichen der Stadthalle Hagen waren sofort von diesem Konzept begeistert und mussten nicht lange davon überzeugt werden, dieses Format, nach Möglichkeit, einmal im Jahr zu veranstalten.

Die Talente



Die beteiligten Künstler sind. Rap: La Voice, 2 Rule, Marliy und Jerre; Gesang: Highlight, Savanna, Kilian und Lusia Bergmann; Poetry Slam: Almir, Jasmin, Malek und Vincenzo; Tanz: Mot Darbas, Revert, GW Vorhalle; Schauspiel: Lichter der Großstadt; Bands: Überladen und Kunstblut; Special Acts: Wortmeister feat. Megkowski und Songs of Gastarbeita; Special Guest: 4 Music Night.

Ganzjährig können interessierte Künstler „ihren Hut“ für das nächste Jahr „in den Ring werfen“. Bewerbungen bitte per Mail an info@kultopia.de.

Karten gibt es für 5 Euro im Vorverkauf in der Stadthalle Hagen.