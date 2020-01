Unter dem Titel „SubsTanz – Tänzer*innen choreographieren“ setzt die neue Ballettdirektorin Marguerite Donlon mit diesem Tanzabend im Opus, dem Hagener Publikum bisher unter „Junge Choreographen“ bekannt, neue Akzente.



Zusätzlich zu neuen Werken von sechs Tänzer aus dem Ensemble wird eine erste, von Francesco Vecchione und Donlon kreierte Choreographie für die junge Company iMOVE HA zu erleben sein. Eine weitere Neuheit ist, dass alle Choreographen sich in ihren Stücken mit dem Werk des Hagener Künstlers Emil Schumacher auseinandersetzen.

Die Premiere findet am Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr statt. Zuvor können Interessierte bei einer Einführungsveranstaltung, der sogenannten „Werkstatt-Probe“, erfahren, was sich hinter der Inszenierung verbirgt. Es werden die Choreographien vorgestellt und in Ausschnitten gezeigt.

"Werkstatt-Probe"am Sonntag



Die Probe findet am Sonntag, 2. Februar, um 11 Uhr im Opus statt. Der Eintritt ist frei.