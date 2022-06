Seit 36 Jahren ist die Open-Air-Veranstaltungsreihe aus dem Kulturgeschehen der Stadt Hagen nicht mehr wegzudenken. Von Mittwoch, 29. Juni, bis Mittwoch, 10. August, lädt das Kulturbüro Hagen wieder unter dem Motto: Mittwochs, umsonst und draußen, zu einem bunten Kulturprogramm im gesamten Hagener Stadtgebiet ein.

Los ging es am Mittwoch, 29. Juni, mit der 18. Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin. Um 17.30 Uhr sowie bei einer weiteren Vorstellung um 20.30 Uhr konnten zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf der Kampfbahn Boelerheide, Kapellenstraße 30, ein Kaleidoskop von Gegensätzen in der Show „Whisper & Shout“ erleben.

1 + 1 kann auch 11 ergeben. Genauso viele Artisten, die ihren Abschluss 2022 in der Staatlichen Artistenschule Berlin gemacht haben, erzeugen in der Show Whisper & Shout ein Kaleidoskop von Gegensätzen. Sie preschen behutsam nach vorne, um die flache Tiefe einer Sekunde auszuloten.

Immer offen für Umwege, Abkürzungen und Verschiebungen. Sie rufen leise: „Unser Beruf ist unsere Berufung!“ und flüstern laut: „Welcome to our World!“

Profileben als Artist

Wer die Berufsausbildung an dieser Schule beginnt, möchte professionelle/r Artist/in werden und mit einem erfolgreichen Abschluss als „Staatlich geprüfte/r Artist/in“ in den großen Varietés und Zirkussen unseres Landes und weltweit auftreten.

Seit über 60 Jahren werden an der Staatlichen Artistenschule Berlin talentierte junge Menschen zu staatlich geprüften Artisten ausgebildet. Dieses Bildungsangebot ist einmalig in Deutschland. 2005 ging erstmals in der Geschichte dieser einzigartigen Schule eine Absolventenklasse mit der selbst erarbeiteten Show „Hut ab!“ auf eine bundesweite Tournee.

Es war der sprichwörtliche Sprung ins kalte Wasser. Von der Schulbank direkt und ohne Umwege ins Profileben als Artist.

Deutschlandweit zeigte sich die Varieté-, Artistik-, und Circusszene begeistert von dem Projekt!



