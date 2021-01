Hoffen auf Normalität, für weitere Corona-konforme Shows mit Hygienekonzepten 2021, denn Livemusik fehlt sehr.



Hoffen, dass alle Künstler/innen die Pandemie möglichst unbeschadet überstehen und ihren Beruf wieder gewinnbringend ausüben können.



Hoffen, dass sie in diesem Jahr weitaus mehr unterstützt werden und dass auch Konzert-Locations unter die Arme gegriffen wird - was für ein wichtiges Gut unsere Kultur ist, haben inzwischen alle bemerkt.

Das kleine Lied (frei nach Johann Wolfgang von Goethe) ist in diesem Fall ein Video-Clip des Reggae-Songs von Bob Marley. (Could You Be Loved)

Ausschnitt einer Video-Liveaufnahme der Classic-Night-Band mit dem Bass/Vokal-Solisten "John de Silva" aus der "WARSTEINER MUSIC HALL" Dortmund im Oktober 2020.

Möge 2021 hoffentlich wieder ein besseres Kulturjahr werden!

Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören,

ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und,

wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen.

Johann Wolfgang von Goethe