Zum vierten und vorerst letzten Mal ehrt das Theater an der Volme einen berühmten Autor. Die Hommage an Kurt Tucholsky „Wenn tot, werde ich mich melden“ findet am Sonntag, 29. Dezember, um 18 Uhr statt.

Dario Weberg widmet seine Hommage einem der meistgelesenen Autoren der Weimarer Republik. Nach eigener Aussage wurde Kurt Tucholsky am 9. Januar 1890 als Angestellter der „Weltbühne“ zu Berlin geboren.

Wer war dieser Mann, der von sich behauptete: „Schade - mich haben sie falsch geboren“? Warum schrieb er neben seinem eigenen Namen noch unter vier Pseudonymen? (Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel.) Er war Journalist, Satiriker, Essayist, Literatur- und Theaterkritiker, Erzähler, Lyriker, Chanson- und unermüdlicher Briefeschreiber. Seit jeher geliebt und verehrt, zugleich aber auch, als Ankläger von Machtmissbrauch und Militarismus, heftig umstritten und immer noch hochaktuell. „Wenn tot, werde ich mich melden!“, versprach Kurt Tucholsky. Und er hat sein Versprechen gehalten.

