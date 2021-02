Die mit Abstand wohl abgefahrenste Karneval-Prunksitzung in Monheim am Freitag!

Während die Autos vor der Bühne parken, heizen auf der Bühne die "HÖHNER", die "BLACK FÖÖSS" und Redner "MARTIN SCHOPPS" die Besucher mächtig ein. Den Sound gibt es direkt für die Zuhörer übers Autoradio.

Begeisterung pur – auf 2,5 Quadratmetern! Ein tolles Bild bei einem Live-Konzert: Die Besucherjecken rocken im eigenen Auto!

Und sie machen Party, trotz Corona: Drücken Hupe und Lichthupe im Wechsel, wippen mit, singen die bekannten Hits der "HÖHNER" und der "BLACK FÖÖSS". Es schunkeln nicht nur die Karnevalisten, sondern auch rund 150 Fahrzeuge um die Wette.

(siehe Video-Trailer vom Abend)



Es herrscht eine super Stimmung während des gesamten Programms auf der Monheimer Bürgerwiese. Buntbemalte, verkleidete und maskierte Insassen in ihren farbenfroh geschmückten Pkws, haben bei den Songs dieser hochkarätigen Bands ihre helle Freude und singen in ihren Fahrzeugen lauthals mit.

„Alle waren diszipliniert, alle hatten ihre Masken auf, keiner ist ausgestiegen".

Redner Martin Schopps hatte bei seinem Vortrag die Lacher auf seiner Seite. Wendig in der Rede mit witzigen Pointen, sorgte er für Lachtränen in den Augen der Jecken.

Coronaschutz steht im Vordergrund

Eine Open Air Karnevals-Prunksitzung mit tollem Programm aber auch mit streng ausgearbeiteten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, die getreu sämtlicher Regierungsvorgaben und mit Blick auf die Hinweise zahlreicher Sicherheitsberater aus der Wissenschaft die größtmögliche Sicherheit gewährleisten sollen.

Um Karnevalsfreunde und Jecken auch in dieser Zeit Lebensfreude und Fastelovendfrohsinn zu bereiten, werden – unter Einhaltung jeglicher Coronaschutzvorschriften und einem streng ausgearbeiteten Sicherheitskonzept – noch weitere vier Drive In-Fastelovendveranstaltungen stattfinden, wo neben hochkarätigen Bands auch ausgesuchte Redner präsentiert werden.

Das Besondere: Anders als in klassischen Karnevalsveranstaltungen, werden die Bands im Drive In-Format deutlich länger zu erleben sein.

Programmübersicht

Weiter geht es am heutigen Samstag, den 06.02. mit der Drive-in-Damensitzung mit Brings und Kasalla. Bernd Stelter sorgt für das tägliche Lachmuskeltraining!

Die Drive-in-Herrensitzung am Sonntag, den 07.02. wird ein Fest mit Kasalla, Volker Weininger und Brings.

Weiberfastnacht am 11.02. wird außergewöhnlich! Am Donnerstag treten beim Drive-in-Konzert auf: Die Räuber, Domstürmer und Cat Ballou.

Die Bands Miljö, Klüngelköpp und Paveier feiern das Finale der Drive-in-Karnevals Session, wenn es am Samstag, den13. Februar 2021 heißt: Monnem-Helau! Jeck im Jöckemobil!

Nähere Infos unter:

Monheimer Drive-in Karneval-Programm