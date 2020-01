Auch in dieser Spielzeit wird wieder jungen, am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehenden Künstlern die Gelegenheit geboten, ihr Können gemeinsam mit einem Profi-Orchester dem Publikum zu präsentieren. Unter dem Titel „Junge Dirigenten“ findet am Dienstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr in der Johanniskirche Hagen dieses Sonderkonzert, gespielt vom Philharmonischen Orchester Hagen, in Kooperation mit der Hochschule für Musik Detmold, statt.



Vier Studenten aus der Dirigierklasse von Prof. Florian Ludwig dirigieren und moderieren das Konzert, innerhalb dessen Taepyeong Kwak, Solorepetitor am Theater Hagen, seine Masterprüfung ablegt. Die Besucher erhalten also die Chance, bei einem ganz entscheidenden Karriereschritt der Stars von morgen dabei zu sein.

Aufgeführt werden Werke von Charles Gounod (Introduktion zur Oper „Faust“), Claude Debussy („Première Rhapsodie“ für Klarinette und Orchester), Frank Martin („Jedermann“-Monologe) und Camille Saint-Saëns (Sinfonie Nr. 3 – Orgelsinfonie).

Es dirigieren: Jan Aurel Dawidiuk, Taepyeong Kwak, Changmin Park und Philipp Solle. Einer der Dirigenten wirkt zudem auch als Instrumentalsolist: Jan Aurel Dawidiuk (Orgel), zu dem sich Stefan Andelkovic (Bariton) und Hatsumi Okochi (Klarinette) gesellen. Die Gesamtleitung hat Prof. Florian Ludwig.

Karten an der Theaterkasse, unter Tel. 02331-207-3218 oder www.theaterhagen.de, an allen Hagener Bürgerämtern, Tel. 02331-207-5777 sowie an der Abendkasse.