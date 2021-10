HAGEN. Zu einem Erzähltheater (Kamishibai) für Kinder ab fünf Jahren lädt die Stadtteilbücherei Hohenlimburg, Stennertstraße 6-8, am Dienstag, 12. Oktober, um 16 Uhr ein. An diesem Nachmittag steht die Geschichte "Oh, wie schön ist Panama!" von Janosch im Mittelpunkt.

Der kleine Tiger und der kleine Bär sind dicke Freunde und sie fürchten sich vor nichts, weil sie zusammen wunderbar stark sind. In ihrem Haus am Fluss haben sie es gemütlich. Doch eines Tages machen sie sich auf nach Panama. Was sie dort alles erleben, können alle interessierten Kinder in den Herbstferien beim Erzähltheater in der Stadtteilbücherei Hohenlimburg erfahren.

Die Veranstaltung dauert etwa 30 Minuten und ist kostenlos. Für Teilnehmende besteht eine Maskenpflicht, Kinder im Kindergartenalter sind von dieser Pflicht ausgenommen. Grundschulkinder, die gerne teilnehmen möchten, müssen ein negatives Testergebnis vorzeigen. Bei erwachsenen Begleitpersonen findet eine Kontrolle der 3G-Regel statt. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, eine Anmeldung ist notwendig und kann entweder direkt in der Stadtteilbücherei Hohenlimburg oder unter Telefon 02331/207-4477 vorgenommen werden.