Die nächste Kulturcafé-Veranstaltung findet am Sonntag, 19. Januar, mit um 15 Uhr im Theater Hagen (Theatercafé) statt.



Generalmusikdirektor Joseph Trafton begrüßt dieses Mal als Gast die Sopranistin Angela Davis, Ensemblemitglied am Theater Hagen, die derzeit im Musiktheaterbereich in den Opern „Cardillac“ und „Hoffmanns Erzählungen“ sowie in der Operette „Der Graf von Luxemburg“ zu erleben ist. Der Eintritt beträgt sechs Euro inklusive eines Getränkes. Karten an der Theaterkasse, unter Tel. 02331-2073218 oder www.theaterhagen.de und an allen Hagener Bürgerämtern, Tel. 02331-2075777.