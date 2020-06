Wie alle Museen in der Bundesrepublik musste das Osthaus Museum Hagen seine Tore Mitte März wegen der Corona-Pandemie schließen. Seit dem 19. Mai ist hier jedoch die Ausstellung "Revelation" von Zhong Biao zu sehen.



In der Zwischenzeit hat der chinesische Künstler zwei großformatige Zeichnungen von etwa 2x5 Meter sowie neun mittelformatige Zeichnungen zum Thema „Corona“ realisiert, die seit Freitag im Osthaus Museum präsentiert werden. Die Zeichnungen beschäftigen sich explizit mit der Corona-Zeit und sind vermutlich die ersten ernst zunehmenden Werke eines renommierten Künstlers.

Der vielgereiste Künstler zitiert bildlich uns allen bekannte Orte und formt diese zu einer nachdenklichen Einheit.

Sein Blick auf Weltarchitekturen reicht über das jungsteinzeitliche Stonehenge sowie über den Turmbau zu Babel des Alten Testaments bis hin zum Brand von Notre Dame des Jahres 2019.

Die beeindruckenden Szenen gesellschaftlichen Verhaltens nehmen die aktuelle Situation im Frühling und Sommer 2020 auf.

Es ist die Maske, genauer: der Mund-Nasen-Schutz, der überdimensional präsentiert wird, somit als Bildheld definiert ist.

Die Ausstellung wurde in Kooperation mit der Villa Friede in Bonn realisiert.

"Zhong Biao.Revelation" kann im Osthaus Museum in Hagen noch bis zum 26. Juli besichtigt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.osthausmuseum.de.