Das Theater Hagen darf wieder Live-Aufführungen anbieten und präsentiert am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juni, gleich zwei Premieren im Großen Haus.

Den Beginn macht „Der Liebestrank“ („L’elisir d’amore“), eine komische Oper von Gaetano Donizetti in italienischer Sprache mit deutschen Übertexten heute um 19.30 Uhr (Aufführungsdauer: 2,5 Stunden inklusive einer Pause). Die Oper handelt von der Liebe und dem Kampf um sie, von ihrer Willkür und Ungleichzeitigkeit, vom Leid und Glück, das sie hervorrufen kann. Das Stück gilt als eine der anrührendsten musikalischen Komödien im Belcanto-Stil. Die Inszenierung von Francis Hüsers findet in einer Musikhochschule, in der Gesangsstudierende mit ihrem Professor Donizettis Oper proben und zur Aufführung bringen, statt – doch nicht nur die Figuren, die sie auf der Bühne verkörpern, haben mit ihren Gefühlen zu kämpfen, sondern auch die Darsteller hinter den Kulissen. Bald vermischen sich Spiel und Realität und lassen sich nur noch schwer voneinander trennen.

Weitere Vorstellungen gibt es am 19. Juni (19.30 Uhr), 23. Juni (19.30 Uhr), 27. Juni (15 Uhr) sowie 4. Juli (18 Uhr).

Schuberts "Winterreise"

Am Sonntag, 13. Juni, hat um 18.00 Uhr „Winterreise – Der ganze Zyklus“ Premiere. Auf den 14 Stationen seines Weges ist ein Wanderer den Eindrücken der Landschaft und starken Stimmungsgegensätzen ausgesetzt, nachdem er seine Geliebte verlassen hat oder verlassen musste. Eingeschobene Textfragmente von Ingeborg Bachmann bilden einen Gegenpart zu Franz Schuberts Liedkomposition.

Für den Theaterbesuch muss neben dem Ticket und Personalausweis ein vollständiger Impfschutz oder ein negativer Testnachweis von einer offiziellen Teststelle (nicht älter als 48 Stunden) oder ein Nachweis über eine durchlebte Coronainfektion (PCR-Test, mindestens 28 Tage alt, nicht älter als 6 Monate) vorgezeigt werden. Das Tragen einer Maske, auch während der Vorstellung, ist Pflicht.

Reservierungen an der Theaterkasse (samstags von 10 bis 15 Uhr) unter Tel. 02331/2073218, per E-Mail an theaterkasse@stadt-hagen.de oder online auf www.theaterhagen.de. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.