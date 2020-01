Zu einem Literaturgottesdienst lädt die Stadtbücherei auf der Springe am Sonntag, 19. Januar, um 11 Uhr ein. Die Stadtkirchengemeinde setzt ihre Veranstaltung "Kirche to go" fort und feiert auch weiterhin an ungewöhnlichen Orten Gottesdienste.

In der Stadtbücherei auf der Springe hält Pfarrerin Katharina Eßer eine Predigt. Im Anschluss gibt es bei Kaffee und Tee Möglichkeiten für Gespräche und Begegnungen. Der Einlass zum Literaturgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Zusätzliche Informationen gibt es unter Tel. 02331-207-3591 oder auf der Internetseite www.hagen.de/stadtbuecherei