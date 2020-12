Das NRW Kultursekretariat Wuppertal, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW und das Kulturbüro Hagen fördern Auftritte von freischaffenden Künstlern in Kirchen. Diese Förderung ermöglicht es in Lutz-Produktionen tätigen freien Schauspieler und Musiker, bei Andachten und Gottesdiensten in der Johanniskirche Hagen mitzuwirken.

Am Samstag, 5. Dezember, um 12 Uhr unterstützt das Ensemble von „Die Eiskönigin“ Pfarrerin Katharina Eßer bei einer Familienandacht zum Thema „Freundschaft auf Distanz“.

Am Sonntag, 6. Dezember, um 11 Uhr ergänzt das Ensemble von „NATHAN“ durch Spielszenen zu den Themen „Religiöse Toleranz und interreligiöser Dialog“ die Predigt der Pfarrerin in einem Sondergottesdienst. An beiden Tagen schafft Musikerin Maren Lueg durch ihr Spiel eine besondere Atmosphäre.