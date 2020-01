Die nächste Nachtcafé-Veranstaltung am 2. Februar 2020 im Theater Hagen (Theatercafé) mit Beginn um 20 Uhr ist Marilyn Bennett gewidmet: „Marilyns Abschied“.

1993 kam die Gesangssolistin nach vorherigen Stationen u.a. an den Theatern von Kapstadt und Freiburg nach Hagen, wo sie bis heute zum festen Ensemble des Theaters gehört. Nun geht die überaus beliebte, bewunderte und verehrte Kammersängerin in den Ruhestand. In ihrer außergewöhnlichen Vielseitigkeit hat die aus London stammende Künstlerin immer wieder ihr Publikum berührt, fasziniert, begeistert und mitgerissen. Ihre Auftritte in der Oper, Operette, im Musical, Schauspiel, Konzert sowie bei zahlreichen weiteren Veranstaltungen bleiben unvergesslich.

Begleitet von Kollegen und Freundinnen nimmt sie im Rahmen dieser Nachtcafé-Veranstaltung, zu welcher der Eintritt frei ist, Abschied vom Publikum.

Die letzte Vorstellung mit Marilyn Bennett im Theater Hagen (Großes Haus) findet dann am 1. April 2020 mit Beginn um 19.30 Uhr statt („Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach).