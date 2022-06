Unter dem Motto "Geocaching meets POETRY meets Geocaching" wird am Dienstag, den 21. Juni 2022 ab 19:00 Uhr im Cave66, Frankfurter Str. 66 in Hagen gefeiert.

In gemütlicher Runde wird über die vergangenen Cacherjahre und die gesammelten Erfahrungen gesprochen.

Der Flusspoest Thorsten Trelenberg (Dortmund/Schwerte) wird spontan eigene Gedichte und Texte im Stile einer Thekenlesung einbringen.

Interessierte und Gäste sind zu dieser kostenlosen Veranstaltung herzlich eingeladen und gerne gesehen.

Voranmeldung unter cave66@outlook.de erbeten.

Informationen für Geocacher und die, die es werden wollen: https://coord.info/GC8K0RQ