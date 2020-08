Nach langer Corona Pause erfolgt am 11. September - Beginn 20:00 Uhr im Hagener Kultopia endlich wieder eine "4Music Night" Live-Session.

Mit der Idee wieder mehr Live Musik in die Stadt Hagen zu bringen, hat sich die "4Music Night" in den letzten drei Jahren zu einem musikalischen Treffpunkt im Kultopia entwickelt, das sich etabliert hat. Für Konzert- und Musikliebhaber eine angenehme Zeit, um eine schöne Afterwork-Party mit Freunden zu genießen.

Der Hagener Musiker Andy Bucco bringt in enger Zusammenarbeit mit dem Kultopia Hagen jeden ersten Donnerstag im Monat Profi Musiker zusammen, die mit den Größen der Musikbranche bereits im Studio oder auf den Bühnen dieser Welt zusammengearbeitet haben. Zu hoffen bleibt, das dieses September Line-up der Anfang von noch vielen weiteren Live-Session sein wird.

In unterschiedlichen Besetzungen werden die Greatest Hits der letzten Jahrzehnte mit großartiger Musikalität und Spaß, im teils neuem Gewand, präsentiert. So wird jede Ausgabe der "4Music Night" im Kultopia einzigartig.

Musikfreunde müssen Platz nehmen



Das Konzept von "4Music Night": Die Band spielt nicht auf der Bühne, sondern in einem Kreis im Konzertsaal vom Kultopia. So ergibt sich für Besucher und Musiker normalerweise eine sehr intime Atmosphäre.

Bei der anstehenden Live-Session am Freitag, stehen einige Veränderungen an. Das Hygienekonzept der Stadt Hagen sieht für das Publikum während des Events ein Platznehmen auf einer Bestuhlung im Saal vor. Die Band wird auf der Bühne im Kultopia stehen und spielen.

Tipp:

Da das Besucher-Kontingent an diesem Abend begrenzt ist, lohnt sich ein früher Ticketkauf um diesen musikalischen Genuss zu erleben!

Tel. Kultopia Hagen: 02331 788700 / Ticketpreis: 12 €

Tickets können zwischen 10:30h - 21:00h im Kultopia gekauft werden.

www.kultopia.de