Mit „Kommissar Goldberg ermittelt. Die Geister von der Volme“ hat derHagener Autor Stefan Schroeder eine neue Krimikomödie für das Theater an der

Volme geschrieben. Die Premiere findet statt am Freitag, 24. Januar, um

19:30 Uhr.



Auch Komödien wie „Das Gasthaus an der Volme“ oder „Der Henker vonHaspe“ stammen aus Schroeders Feder und genau wie bei diesen Stücken dürfen

sich die Zuschauer auch mit Kommissar Goldberg wieder auf Spannung und gute

Unterhaltung freuen.

Hagen in den 50er Jahren, eine Metropole auf dem Weg nach oben. Doch verborgenvom wabernden Volme-Nebel wird gemordet und geraubt, wird intrigiert und vererbt.

Da die Kriminalpolizei nicht weiter weiß, holt sie Ex-Kommissar Goldberg aus dem

Ruhestand zurück. Der elegant verschrobene Ermittler scheint mit dem Schicksal im

Bunde, denn wo andere aufgeben, findet nur er Spuren, Hinweise und falsche Alibis,

überführt er verkrachte Existenzen und skrupellose Verbrecher. Als mitten in der

Innenstadt wieder einmal eine unbekannte Leiche aus der Volme gezogen wird, stellt

Kommissar Goldberg dem Täter eine seiner raffinierten Fallen...

Termine und Karten

Weitere Vorstellungen finden statt am 1. Februar, 16. Februar, 13. März, 14. März, 19. April und16. Mai.

Karten gibt es im Theater an der Volme unter Tel. 02331-6958845, online unterwww.proticket.de/tadv und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Nähere Informationen unter www.theaterandervolme.de.