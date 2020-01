Auch in diesem Jahr sind die New York Gospel Stars wieder auf große Deutschlandtournee. Nach dem großen Erfolg vor einigen Wochen bei ihrem Auftritt in Herdecke, treten sie nun in der Eventlocation Johanniskirche in Hagen am 15.01. auf.

Mit wunderschönen Stimmen, leidenschaftlich und aus tiefster Seele gesungen, geht es um die Botschaft des Glaubens, den Mut und eine Kraft, die jeder in sich trägt.

Einige der Gospel Stars haben bereits mit Stars wie Aretha Franklin, Whitney Houston und Justin Timberlake zusammengearbeitet.



Mittwoch 15.01.2020, 20:00 Uhr

"Ev. Johanniskirche" Johanniskirchplatz 10, 58095 Hagen