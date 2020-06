Night Of Light - Ein flammender Appell*

Wird die Veranstaltungswirtschaft die nächsten Wochen und Monate überstehen?

Das ist die zentrale Frage der Aktion "Night Of Light".

Aufgrund der COVID-19 Krise wurde seit dem 10.03.2020 einem kompletten Wirtschaftszweig faktisch die Arbeitsgrundlage entzogen. Großveranstaltungen sind untersagt, Business Events, Tagungen, Kongresse, Konzerte, Festivals oder Theateraufführungen. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam Darbietungen zu erleben oder sich zu relevanten Themen auszutauschen, dürfen Veranstaltungen nur unter umfangreichen, behördlichen Auflagen durchgeführt werden. Selbst Messen und kleine Events, die jetzt wieder erlaubt sind, unterliegen zurzeit notwendigen und strengen Hygiene-Vorschriften. Diese Erschwernisse führen dazu, dass Veranstaltungen insgesamt momentan nicht mehr wirtschaftlich durchführbar sind.

Ein flammender Appell und Hilferuf an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft

Alle Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft sowie Veranstaltungs-Locations in ganz Deutschland strahlten in der Nacht vom 22. auf den 23.06.2020 bundesweit ihre Gebäude oder stellvertretend ein Bauwerk in ihrer Region oder Stadt mit roter Beleuchtung an, um auf die dramatische Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen.

Das Ziel ist es, mit der Politik im Rahmen eines Branchendialogs ins Gespräch darüber zu kommen, wie die milliardenschwere, extrem heterogene Branche der Veranstaltungswirtschaft vor einer massiven Insolvenzwelle gerettet werden und der Erhalt von bundesweit mehreren hunderttausend Arbeitsplätzen gesichert werden kann. Die Veranstaltungswirtschaft ist eine komplexe Branche, die viele unterschiedliche Gewerke und Spezialdisziplinen in sich vereint. Aus diesem Grund hat die Veranstaltungswirtschaft insgesamt keine zentrale Lobby.

