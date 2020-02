Auf eine Kreuzfahrt durch die Volmestadt nehmen Evangelischer Kirchenkreis Hagen, das Projekt "Kirche in einem andere Licht" der katholischen Kirche Hagen sowie das Dekanat Hagen-Witten Interessierte während der am Aschermittwoch, 26. Februar, beginnenden Fasten- und Passionszeit mit.



Vom 3. März bis 8. April laden die Veranstalter jeden Mittwoch dazu ein, in Anlehnung an den Kreuzweg Jesu vor rund 2.000 Jahren per Bus Orte in der Stadt zu erkunden. "Wir versuchen, den Menschen den Kreuzweg Jesu in einer etwas anderen Form nahezubringen", erläutert Wolfgang Herz, Gemeindereferent und Projektleiter "Kirche in anderem Licht".

Jeweils um 17.30 Uhr steht ein Bus der Hagener Straßenbahn AG, der eigens für die ökumenische Aktion angemietet und beklebt wurde, am Sparkassenkarree in der Innenstadt bereit.

Angesteuerte Orte bleiben geheim

Jeweils einen Ort steuert der Bus mit seinen Passagieren an. Welche es sein werden, möchten die Veranstalter vorab nicht verraten. "Damit bleiben der Reiz und das Geheimnis", so Herz. Jedoch haben sie Orte ausgewählt, die in Beziehung zu den Überschriften stehen, die sie jeder Fahrt gegeben haben. Sie lauten "Anfangen" (4. März), "Leid tragen" (11. März), "Mitleiden" (18. März), "Begegnungen" (25. März), "Gefallen" (1. April) und "Sterben" (8. April).

An jedem Ort wird dieser zunächst vorgestellt. Es folgen eine kleine Andacht rund um den oder im Bus sowie zum Abschluss Tee und Gebäck, bevor die Kreuzfahrt gegen 19.30 Uhr wieder am Sparkassenkarree endet.

Premiere war 2017

Die Aktion "Sieben Wochen mit uns auf Kreuzfahrt" findet bereits zum zweiten Mal statt. Bei der Premiere im Jahr 2017 war einer der angesteuerten Orte das Theater Hagen. Dort beschäftigten sich die Teilnehmer zum Beispiel vor dem Hintergrund dessen, dass Jesus seiner Kleider beraubt wurde, mit der Frage, "ob es einen Einfluss hat, ob Leute mir im Anzug oder im T-Shirt begegnen", erklärt Johann-Christian Grote, Pfarrer im Evangelischen Kirchenkreis Hagen.

Jeweils etwa 30 bis 40 Personen nahmen vor drei Jahren an den Fahrten teil. Auch diesmal bietet der Bus mindestens so vielen Interessierten Platz, neue Orte zu entdecken.

Eine alte Botschaft mit frischem Blick in die heutige Zeit zu bringen ist das Anliegen der Veranstalter. "Es ist schwierig, die Thematik des Kreuzes in unsere Zeit zu übersetzen. Sie findet oft nur in der Kirche statt, und wir haben überlegt, wie wir sie in die Stadt hineintragen können", schildert Herz, wie die Idee zu der Kreuzfahrt entstand. Als aufsuchende Arbeit bezeichnet Grote die Aktion: "Wir gehen zu den Menschen und in die Innenstadt, um ein Angebot zu machen."

"Aschenkreuz to go"

- Am Aschermittwoch, 26. Februar, beginnt die Fasten- und Passionszeit. Zugleich startet die Aktion "Kreuzfahrt". Der Bus steht von 15.30 bis 17.30 Uhr am Adolf-Nassau-Platz und wirbt für die Aktion.

- Zudem können Interessierte ein "Aschenkreuz to go" und einen Segen empfangen.