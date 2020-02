Opulent Ascention - Sean Scully*

In Grün- und Ockerfarben, Blau- und Rottöne strahlt die Skulptur Sean Scullys vom 14. Februar bis zum 15. März 2020 im weißen Museumsfoyer des LWL-Museums für Kunst und Kultur. Dieses Kunstwerk "Opulent Ascension" können die MumseumsbesucherInnen sogar betreten.

Bereits auf der Biennale in Venedig lockte die begehbare Skulptur im vergangenen Jahr 300.000 Besucher in die Basilica di San Giorgio Maggiore.

„Opulent Ascension“ (Opulenter Aufstieg) ist mit 10 Metern Höhe die größte Skulptur, die der irisch-amerikanische Künstler je geschaffen hat. Im rund 14 Meter hohen Museumsfoyer ist die aus 34 Holzrahmen bestehende Skulptur, die mit Filz in Grün- und Ockerfarben, Blau- und Rottönen bespannt ist.

Sean Scully, 1945 in Dublin geboren und in London aufgewachsen, ist einer der international wichtigsten Protagonisten der abstrakten Kunst. Neben der Malerei bilden Skulpturen heute einen wesentlichen Bestandteil seines kreativen Schaffens. 2019 waren 98 Werke von Scully in der Ausstellung „Vita Duplex“ im LWL-Museum zu sehen. Ebenso bis Ende März 2020 steht vor dem Eingang des Museums am Domplatz in Münster die passend zur Ausstellung errichtete Skulptur „Moor Shadow Stack“.

Quelle: LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern

*Opulent Ascention von Sean Scully*

https://www.youtube.com/watch?v=ymJLi2cZaNk