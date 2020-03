Filmmusik, Märsche und Bohemian Rhapsody in der Stadthalle Das Musikkorps der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Christoph Scheibling gastiert wieder in der Hagener Stadthalle und zwar am Donnerstag, 19. März. Damit wird die Tradition des Benefizkonzertes mit dem Rotary Club Hagen-Lenne weiter fortgesetzt.



Bereits zum neunten Mal ist es dem Rotary Club Hagen-Lenne gelungen, das Musikkorps der Bundeswehr für ein Benefizkonzert in der Hagener Stadthalle zu gewinnen. Das „musikalische Aushängeschild Deutschlands“, wie das international renommierte Blasorchester auch bezeichnet wird, bringt ein vielfältiges Programm auf die Bühne.

Wie in den Vorjahren ist der Gesamterlös für einen guten Zweck bestimmt. In den bisherigen acht Konzerten konnte der Rotary Club Hagen-Lenne insgesamt rund 180.000 Euro an Erlösen erzielen, die vollständig für Projekte zur Förderung von Kindern und Jugendlichen an Hagener Haupt- und Grundschulen ausgegeben wurden.

Restkarten gibt es bei der Stadthalle Hagen, der Buchhandlung Thalia an der Elberfelder Straße und an der Abendkasse. Der Ticketpreis beträgt 25 Euro. Ein mitreißendes Konzert garantiert das Musikkorps der Bundeswehr, das erneut für den Guten Zweck in der Hagener Stadthalle aufspielt. Foto: Veranstalter