Passion Leidenschaft - Die Kunst der großen Gefühle

Neid und Wut, Liebe und Hass, Begehren und Eifersucht - Das sind starke Gefühle, die so alt sind wie die Menschheit selbst. Im westlichen Kulturkreis führt die künstlerische Auseinandersetzung mit den menschlichen Emotionen und Leidenschaften bis hin in die Antike zurück. In dieser großen internationalen Ausstellung wird im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster zum ersten Mal mit 200 Exponaten ein Bogen geschlagen von diesen Anfängen bis in die heutige Zeit. Die Darstellung herzzerreißender, hochdramatischer, zutiefst beglückender und bis ins Mark erschütternder Figuren und Szenen zieht sich als roter Faden durch die gesamte abendländische Kunstgeschichte. Große Gefühle verändern die Welt, sie beeinflussen unser Denken und Glauben, sie führen zu Krieg und Widerstand. In Politik und Gesellschaft sind Emotionen aktueller als je zuvor. In der Schau werden Gemälde, Skulpturen, Fotos und Videoinstallationen von Matthias Grünewald, Peter Paul Rubens, Anthonys van Dyck, Camille Claudel, Auguste Rodin, Egon Schiele, Edvard Munch, Käthe Kollwitz, Hermann Nitsch, Bill Viola, Maria Lassnig und vielen mehr dargeboten.

Quelle: LWL-Museum für Kunst und Kultur

- Ausstellungszeitraum: 9. Oktober 2020 – 14. Februar 2021

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern