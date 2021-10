Rückkehr eines Kunstwerkes der Skulptur-Projekte Münster*

Eines der beliebtesten Kunstwerke der Skulptur-Projekte 2017 kehrt nach Münster zurück. Es ist das Werk der amerikanischen Künstlerin Nicole Eisenman "Sketch for a Fontain". Einerseits war diese Skulptur sehr beliebt, andererseits aber auch heftig umstritten. Zur Zeit der Ausstellung wurden Teile des Kunstwerkes mehrmals zerstört.

Nun wird am Samstag, den 02. Oktober 2021 die Rückkehr der "Brunnenfigur" erneut gefeiert. Alle Münsteranerinnen und Münsteraner sowie Interessierte sind eingeladen, an der Eröffnung (Promenade an der Kreuzschanze, nahe dem Buddenturm) teilzunehmen.

Seit einiger Zeit hatte eine Bürgerinitiative „Dein Brunnen für Münster“ sich darum bemüht, die die Skulptur nach Münster zurückzuholen. Mehr als 10.000 Spender und rund 150 Unternehmen waren bereit, die Initiative zu unterstützen. Ingesamt kamen mehr als 800.000 Euro zusammen, wobei die Künstlerin dabei weitgehend auf ein Honorar verzichtet.

Mit dem Werk „Sketch for a Fountain“ möchte die Künstlerin an die Verfolgung Homosexueller und jüdischer Vorfahren erinnern . Vor vier Jahren gab es deshalb homophobe und antisemitische Zerstörungen an der Skulptur. Jetzt soll durch die erneute Darbietung ein Zeichen der Stadtgesellschaft Münsters für Toleranz gesetzt werden.

Nicole Eisenman wird zu einem späteren Zeitpunkt Münster besuchen, aber an der morgigen Eröffnungsfeier nicht teilnehmen.

- Foto/ Copyright: Radio Antenne Münster - mit freundlicher Zustimmung