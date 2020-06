Die nächste Premiere im Theater Hagen findet am Samstag, 20. Juni, um 19.30 Uhr statt: Ballettdirektorin Marguerite Donlon kreierte einen „Prolog“ zu ihrem Werk „Schwanensee-Aufgetaucht“.



Konzentriert auf die Protagonisten, wie in einem Psychogramm, erforscht sie choreographisch die Umstände und Voraussetzungen der einzelnen Charaktere. Für die derzeitige außergewöhnliche Situation entwickelte Marguerite Donlon ein Choreographie- und Bühnen-Konzept, das die räumlichen und physikalischen Begrenzungen miteinbezieht. In einem ausdifferenzierten Kaleidoskop werden die getanzten Soli und Duette die menschlichen Hintergründe, die Abgründe von Liebe und Sehnsucht, von Zerstörung und Auflehnung beleuchtet, das Publikum zu Zeugen unserer bedrohten Welt.

Die musikalische Fassung zur Uraufführung dieses „Prologs“ hat der 1. Kapellmeister des Philharmonischen Orchesters Hagen, Rodrigo Tomillo, gemeinsam mit Marguerite Donlon entwickelt. Passagen aus Peter Tschaikowskys Ballettwerk, interpretiert von 13 Musikern des Philharmonischen Orchesters Hagen, werden mit elektronischen Kompositionen von Sam Auinger und Claas Willeke miteinander verwoben.

Weitere Vorstellungen sind am 21. Juni um 15 Uhr, am 25. Juni um 19.30 Uhr und am 26. Juni um 19.30 Uhr. Karten an der Theaterkasse und unter Tel. 02331-2073218.