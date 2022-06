Einen Workshop für Chorsänger und deren Leitungen bietet Sven Bergmann, Popkantor im Evangelischen Kirchenkreis Hagen, am Samstag, 13. August, in der Markuskirche an der Rheinstraße in Hagen an.

Das Besondere daran: Die zwölf neuen liturgischen Lieder, die auf dem Programm stehen, sind allesamt frisch komponiert und getextet. Die Musik hat Sven Bergmann entwickelt. Die passenden Worte stammen aus der Feder von Pfarrer Guido Hofmann aus Herdecke-Ende. Seit rund zwei Jahren tüfteln die beiden an ihren modernen Kirchenliedern. Mal schrieb Hofmann erst den Text, den Bergmann im Anschluss vertonte, dann war es umgekehrt. Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenfrei.

Die Lieder sollen am Workshoptag, der unter dem Titel „Ich glaube, Gott, du bist die Kraft, die aus dem Nichts das Sein erschafft!“ steht, geprobt und am Folgetag, 14. August, in einem Gottesdienst zum ersten Mal präsentiert werden. „Wir freuen uns, wenn viele mitmachen und auf diesem Weg dazu beitragen, das Repertoire an liturgischem Liedgut in den Kirchengemeinden des Kirchenkreises zu erweitern“, so der Popkantor. „Wir haben verschiedene Stile gewählt“, erklärt Pfarrer Guido Hofmann. „Unter den neuen Liedern gibt es auch etwas Flotteres mit Bossa-Nova-Klängen oder einen Rap.“

Der Workshop am Samstag, der auch ein gemeinsames Mittagessen und Kaffee trinken beinhaltet, geht von 9.30 bis 16.30 Uhr. Der Gottesdienst am Sonntag um 11 Uhr findet ebenfalls in der Markuskirche statt. Die Liturgie übernimmt Pfarrerin Julianen im Schlaa. Predigen wird Superintendent Henning Waskönig. Bei der musikalischen Gestaltung bekommt Sven Bergmann Unterstützung von Kantor Frank Förster, der Band der Stadtkirchengemeinde CrossOver und dem Workshopchor.

Anmeldung erforderlich

Wer dabei sein möchte, kann sich bis zum Dienstag, 5. Juli, entweder telefonisch (02331/9082130) oder per E-Mail bei Sven Bergmann (popkantor@kirchenkreis-hagen.de) anmelden und weitere Infos holen.