Stadtbücherei Hagen bietet „Wunschtüten“ an

In der Stadtbücherei auf der Springe lassen sich ab Montag, 9. November, sogenannte „Wunschtüten“ bestellen.

Interessierte können unter Tel. 02331-207-3591 oder per E-Mail an stadtbuecherei@stadt-hagen.de bis zu zehn Medien für eine Ausleihe reservieren. In weniger als 24 Stunden stehen die ausgewählten Bücher, DVDs, CDs oder Spiele dann zur Abholung in der Stadtbücherei bereit. Dort ist alles so organisiert, dass es für jeden Besucher genug Platz gibt, um viel Abstand einhalten zu können.

Am Hinterausgang der Stadtbücherei ist die Übergabe der „Wunschtüten“ sogar kontaktlos möglich. Dieses neue Angebot richtet sich insbesondere an alle, die sich aktuell nur kurz in geschlossenen Räumen aufhalten und notwendige Besorgungen möglichst ohne Kontakte erledigen wollen.

Die Stadtbücherei auf der Springe ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.hagen.de/stadtbuecherei zu finden.