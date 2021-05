„Stadtstrand“ für Hagen

Sonne, Strand, Musik und Biergarten-Flair – am

Hengsteysee entsteht der „Stadtstrand“. Damit

bekommt Hagen eine Pop-Up-Beach-Bar direkt am See!

Hagen wird derzeit der Stadtstrand am Hengsteysee aufgebaut.

Die Organisatoren Ricardo und Jeffrey Arens rechnen fest mit einer baldigen Eröffnung. Ein

ausgeklügeltes Hygienekonzept soll das Chillen auf Sand sicher machen.

Mit der Beach-Bar am Seeufer erfüllen die Brüder den Wunsch von vielen Seebesucher. Die

Fläche: Ein 600 Quadratmeter großer Parkplatz neben der DLRG-Station an der Seestraße. Der

heimische Baustoffhändler „Hofnagel & Bade“ hat für den Stadtstrand 60 Tonnen feinstes

Silbersand aus der Sandgrube Ahsen (Datteln) aufgeschüttet. Die Pop-up-Beachbar, die keine

Wünsche offen lässt, wird ergänzt durch einen Strand-Grill. Liegestühle laden bis nach

Sonnenuntergang zum Verweilen am See mit Strandfeeling ein.

Sobald weiter gelockert wird – sollen dann auch regelmäßig Events stattfinden. DJs und Bands

bekommen die Möglichkeit sich zu präsentieren. Zur Europameisterschaft könnte auch ein

Public Viewing auf dem Gelände stattfinden. Der Planungsaufwand war immens – die

Zusammenarbeit mit den Behörden sei aber sehr lobenswert gewesen. „Die Idee gab es schon

immer, jetzt steht es hier. Eine Klasse Aufwertung“, so Bezirksbürgermeister Heinz-Dieter

Kohaupt.

Mit einem erweiterten Hygienekonzept soll ein Besuch des Hagener Stadtstrands sicher sein.

So gehört beispielsweise die Nutzung der Luca-App dazu. Über alle Details von Corona-

Auflagen wird ausführlich informiert. "Es wird bereits alles aufgebaut und dekoriert. Sobald

die Außengastronomie auch in Hagen öffnen darf, sind auch wir am Start“, so Ricardo Arens

mit Blick auf die Eröffnung.

In der kommenden Woche an Fronleichnam (03.06.2021) startet bereits ein To-Go-Angebot

für die Seebesucher.

Die Strandbar befindet sich direkt am Rad- und Fußweg des Hengsteysees. Für Radfahrer gibt

es eine Stellfläche und eine Ladestation für E-Bikes.

Eintritt kostet der Besuch des Stadtstrands grundsätzlich nicht. Geplant ist der Stadtstrand bis

Ende September.

Aktuelle Informationen zu Öffnung, Events sowie Reservierungsmöglichkeiten gibt es bei

Facebook und Instagram unter „Stadtstrand Hagen“ oder unter www.stadtstrand-hagen.de

Der Stadtstrand Hagen wird präsentiert von Autohaus Kramer und der König-Brauerei.

Text Veranstalter