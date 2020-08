Den Alltag vergessen, Lebensfreude genießen, endlich wieder "face to face" mit den Menschen. Das ist das Motto des Substitute-Konzertes am Samstag, 29. August, um 20 Uhr im Werkhof Hohenlimburg. Seit vielen Jahren steht die Band für hoch qualifizierte Musiker, glasklaren Klang und einnehmende Live-Atmosphäre. Die „Subs“ produzieren den Soundtrack des Lebensgefühls der 60er und 70er Jahre.

Diese musikalische Epoche steht für die Zeit des Aufbruchs, die Zeit der Freiheit. Da die Besucherzahl auf 100 begrenzt ist bitte unbedingt vorher anmelden. Per Mail an info@werkhof-kulturzentrum.de mit Nennung der Veranstaltung Datum, Eurem Namen und die Anzahl der Personen. Der Eintritt ist frei, nach dem Konzert geht der Hut rum.