Am kommenden Freitag, 18. September, findet um 18 Uhr endlich wieder ein Konzert in der Johanniskirche statt. Es ist das 206. Freitagskonzert - ein ganz besonderes Konzert. Es gibt nicht nur Musik zu hören sondern auch Tanz zu sehen.

Das WestDeutsche Tanztheater unter der Leitung der in Hagen bekannten Tänzer und Choreographen Jozsef Hajzer und Sagi Gross präsentieren die Premiere ihres Programms "The Solitude of Memory". Musik und Tanz ergänzen sich auf hoch professionelle Weise, spornen sich gegenseitig zu Höchstleistungen an und verschmelzen in einer so nie da gewesenen Einheit.

Wie bei jedem Freitagskonzert ist der Eintritt frei. Um eine Spende zur Unterstützung der Freitagskonzerte wird am Ausgang gebeten. Die Kirche darf bis zu 300 Personen einlassen; die allgemeinen Abstands- und Hygieneregelungen gelten; wo das schwer umsetzbar ist gilt die Maskenpflicht. Die Kontaktdaten der Besuchenden werden aufgenommen und für vier Wochen sicher aufbewahrt, danach vernichtet.