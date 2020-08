Ein Höhepunkt der Kulturveranstaltungen in Hagen: "The Original PINK Tribute Show", mit der großartig performenden Vanessa Henning & ihrer Band auf dem Hohenlimburger Schloss. Anläßlich der momentan stattfindenden Schloss-Spiele, wurde das PINK-Konzert ein musikalisches Highlight der Festivitäten.

Temperamentvoll wie immer rockte sie über die Bühne im Schlosshof. Ihre außergewöhnliche Stimmqualität, Ausstrahlung und Bühnenpräsenz zeigte, dass sie dem Original in nichts nachsteht.

Die Darbietung der "The Original PINK Tribute Show", lässt Pink fast vergessen: Sehr nah am Orginal und vielleicht noch ein bisschen mehr!

Mit: „Get The Party“, „Try“, „Blow Me“, „Raise Your Glass“, „What About Us“ u.v.m. riss Vanessa ihre Fans und die, die es nun geworden sind mit.



Die Musik dröhnte über die Höhen des Schlossgeländes. Ein ungewöhnliches aber auch außergewöhnliches Konzert an einem milden Sommerabend im August. So eine tolle Performace einer Bühnenschau vor so einer Kulisse, wie gestern Abend gezeigt, gelingt nur wenigen Künstlern!

Die Besucher verließen das Schloss mit dem Gefühl, eine tolle Show erlebt zu haben! Professionallität und die musikalische Darbietung von Vanessa und Band konnten voll überzeugen.



Der Video-Trailer (rund 20min.) zeigt ein paar Ausschnitte aus dem Konzert und ein Statement von Vanessa Henning kurz vor ihrem Auftritt.