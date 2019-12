Im Hagener Theater und in der Stadthalle Hagen wird über Silvester, Neujahr und zwischen den Jahren ein vielseitiges Programm für Kinder und Erwachsene angeboten. Für folgende Vorstellungen/Konzerte gibt es noch Karten:



Am 29. Dezember, um 15 Uhr, Großes Haus) kann man sich aufs Beste von der Phantastischen Oper „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach unterhalten lassen. Für die kleinsten Besucher (ab drei Jahren) wird am 27. Dezember, um 15 Uhr, Lutz) das Stück „Pardauz“ angeboten, ein TanzObjektTheaterSpaß von Anja Schöne. Auch für die Anhänger des Tanzes steht etwas auf dem Programm:

Am 27.12. (19.30 Uhr, Großes Haus) wird das gleichermaßen berührende wie mitreißende Ballett „Casa Azul – Inspired by Frida Kahlo“ aufgeführt (Restkarten).

Zurück in die Märchenwelt geht es mit der (in dieser Spielzeit letzten) Präsentation von „Die Eiskönigin“ am 29. Dezember, um 15 Uhr, Lutz), einer TanzTheaterReise nach Hans Christian Andersen ab fünf Jahren. Wer am Silvestertag bisher noch nichts vor hat sollte sich Karten für die Vorstellung der Lehár-Operette „Der Graf von Luxemburg“ sichern – für die Aufführung am Nachmittag (15 Uhr, Großes Haus) gibt es noch Tickets.

Mit dem Genuss beschwingt-heiterer, romantisch-flotter und exotischer Melodien kann man sich beim Besuch des Neujahrskonzertes unter dem Titel „Tänze aus der Ferne - Sehnsuchtsorte in Oper und Operette“ am 1. Januar 2020 um 18 Uhr, Stadthalle Hagen) ins neue Jahr begeben.

