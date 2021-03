Die Karnevalsgesellschaft Volmefunken zeigt ein „Herz für Zirkus“. Schnee, Eis und Kälte hatten dem Zirkus Verona, der aufgrund der Corona-Pandemie seit Monaten in Hagen quartiert, in den vergangenen Wochen schwer zu schaffen gemacht. Hinzu kam eine Beschädigung des Zirkuszeltes, in dem auch die Tiere untergebracht waren.



„Zirkus ist seit mehr als einem Jahr unser Wagenbau-Thema, welches durch Corona leider nicht umgesetzt werden konnte – da fiel uns der Entschluss als gemeinnütziger Verein zu helfen nicht schwer“, so Heiko Solbach, Geschäftsführer der „Volmefunken“. Ein kurzfristig ins Leben gerufene Spendenaktion unter den Mitgliedern, führte zu einem beachtlichen Ergebnis von über 400 Euro, welches aus der Vereinskasse auf 500 Euro aufgerundet wurde.