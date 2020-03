Vorläufiger Spielplan steht

Theater Hagen hofft auf Aufführungen nach dem 19. April Hagen. Das Theater Hagen hofft, ab dem 19. April den Vorstellungsbetrieb wiederaufnehmen zu können. Für die Zeit würde dann für Vorstellungen im Großen Haus der folgende, veränderte Spielplan gelten.

„Hoffmanns Erzählungen“ (zum letzten Mal: 19.4., 15 Uhr, Abo N)

„Zar und Zimmermann“ (22.4., 19.30 Uhr, Abo B; 2.5., 19.30 Uhr, Abo Z; zum letzten Mal: 5.6., 19.30 Uhr, Abo F)

„Wenn die Nacht am tiefsten … ist der Tag am nächsten“ (Premiere: 24.4., 19.30 Uhr, Abo C / P; 6.5., 19.30 Uhr, Abo B; 15.5., 19.30 Uhr, Abo F; 20.5., 19.30 Uhr, Abo L / VB B; 14.6., 18 Uhr, Abo Z; zum letzten Mal in dieser Spielzeit: 28.6., 18 Uhr, Abo ThR)

„Casa Azul – Inspired by Frida Kahlo“ (25.4., 19.30 Uhr, Abo G / WE 2; zum letzten Mal in dieser Spielzeit: 31.5., 18 Uhr, Abo ThR)

„Orpheus und Eurydike“ (26.4., 18 Uhr, Abo ThR; 16.5., 19.30 Uhr, Abo MT / VB A; 21.5., 18 Uhr, Abo D; zum letzten Mal in dieser Spielzeit: 21.6., 15 Uhr, Abo N)

„Ein Sommernachtstraum“ (zum letzten Mal: 1.5., 18 Uhr, Abo W / WE 2)

4. Familienkonzert (3.5., 11 Uhr)

„Schwanensee – Aufgetaucht“ (Premiere: 9.5., 19.30 Uhr, Abo P; 17.5., 15 Uhr, Abo H; 22.5., 19.30 Uhr, Abo C; 24.5., 15 Uhr, Abo N; 27.5., 19.30 Uhr, Abo G; 4.6.. 19.30 Uhr, Abo D; 6.6., 19.30 Uhr, Abo VB A; 10.6., 19.30 Uhr, Abo B; 13.6., 19.30 Uhr, Abo W / WE 2; 17.6., 19.30 Uhr, Abo L / VB B; 20.6., 19.30 Uhr, Abo MT; zum letzten Mal in dieser Spielzeit: 26.6., 19.30 Uhr, Abo F)

Christine Prayon – Kabarett (10.5., 18 Uhr, Abo K)

„Der Graf von Luxemburg“ (zum letzten Mal: 23.5., 19.30 Uhr, Abo Z)

„Anatevka“ (Premiere: 30.5., 19.30 Uhr, Abo P; 7.6., 15 Uhr, Abo H; 12.6., 19.30 Uhr, Abo C; 19.6., 19.30 Uhr, Abo VB A; zum letzten Mal in dieser Spielzeit: 25.6., 19.30 Uhr, Abo G)

Konzert „Video Games in Concert“ (11.6., 18 Uhr)

Robert Griess – Kabarett (15.6., 19.30 Uhr, Abo K)

Regenbogengala (27.6., 19.30 Uhr)

Das 8., 9. und 10. Sinfoniekonzert sind für den 28. April, 19. Mai und 16. Juni, jeweils um 19.30 Uhr in der Stadthalle geplant.

Weitere Veranstaltungen und Konzerte



Werkstatt-Probe zu „Schwanensee“ (25.4., 11.00 Uhr, Großes Haus)

8. Kammerkonzert (26.4., 11.30 Uhr, Auditorium im Kunstquartier Hagen)

Krabbelkonzerte (10.5., 10 & 11.15 Uhr, Theater Hagen, Theatercafé)

Klangwunderbude (10.5., 11.15 Uhr, Theater Hagen, Foyer 1)

Kulturcafé (10.5., 15 Uhr, Theater Hagen, Theatercafé)

Die Stunde der Kritik zu „Schwanensee“ (24.5., Theatercafé)

Werkstatt-Probe zu „Anatevka“ (25.5., 18.15 Uhr, Theatercafé)

9. Kammerkonzert (31.5., 11.30 Uhr, Auditorium im Kunstquartier Hagen)

Musikalische Schnitzeljagd ( 3.6., 11 Uhr, Theater Hagen)

Die Stunde der Kritik zu „Anatevka“ (7.6., Theatercafé)

10. Kammerkonzert (14.6., 11.30 Uhr, Auditorium im Kunstquartier Hagen)

31. Schul- und Jugendtheatertage (8.6. und 9. 6., Theater Hagen)

Die konzertanten Aufführungen der Oper „Der Troubadour“ können nicht realisiert werden, und die Premiere der Oper „Salome“ findet im September 2020 statt.

Über den gesamten Spielplan im Lutz bis zum Ende der Spielzeit 2019/20 wird es sobald wie möglich Angaben und weitere Informationen geben.

Die Theaterkasse bleibt ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Alle Fragen bezüglich der Rückgabe, eines Umtausches oder der Reservierung von Tickets sind telefonisch (02331 / 207-3218), aber bevorzugt per Mail (theaterkasse@stadt-hagen.de) möglich.