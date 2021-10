In den 70‘er und 80‘er Jahren moderierte der bekannte Musikjournalist Winfried Trenkler im WDR die Musiksendungen Radiothek, "Rock In" und "Schwingungen".

In dieser Zeit waren Grobschnitt regelmäßig gern gesehene Live-Gäste im WDR-Studio in Köln und präsentierten neue Alben oder berichteten über anstehende Tourneen.

Die Grobschnitt-Interviews erreichten bei den Radiohörern schon bald Kultstatus und dauerten oft bis zu einer Stunde.

Aus den vielen Begegnungen entwickelte sich eine Freundschaft, die bis zum heutigen Tag anhält.

Auf Einladung der Band kommt Winfried Trenkler am 16.10.2021 zu einem Besuch und einer Talkrunde mit den Grobschnitt-Musikern (ab 16:00 Uhr) in die 50 Jahre Grobschnitt-Ausstellung im Osthaus Museum Hagen.

An der Kasse des Museums gibt es nur Karten am Tag der Veranstaltung.

Man kann und muss sich allerdings dort vorher anmelden!

Es gilt die 3-G-Regel