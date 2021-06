Kunst und Kultur vor Ort erleben – das ist in der kommenden Woche möglich, wenn die Museen der Stadt Hagen wieder für Besucher öffnen. In allen Einrichtungen sind eine vorherige Terminbuchung und Rückverfolgbarkeit sowie die Beachtung sonstiger Schutz- und Hygienemaßnahmen notwendig.



Die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Besucherinnen und Besuchern in geschlossenen Räumen darf eine Person pro zwanzig Quadratmeter der für sie geöffneten Fläche nicht übersteigen.

Hagener Kunstquartier

Das Emil Schumacher Museum und das Osthaus Museum öffnen ab Dienstag, 8. Juni, ihre Tore zu den bekannten Öffnungszeiten dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr. Im Emil Schumacher Museum erwartet die Besucherinnen und Besucher aktuell die Ausstellung „Fritz Winter – Durchbruch zur Farbe“, die bis Sonntag, 19. September, verlängert wurde. Neu hinzu kommt ebenfalls bis Sonntag, 19. September, die Ausstellung „Emil Schumacher – Roma. Eine Hommage an Italien“, die aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht eröffnet werden konnte.

Das Osthaus Museum Hagen zeigt derzeit bis Sonntag, 13. Juni, „Katharina Mayer – Vom Wesen der Verhüllung“ sowie bis Sonntag, 8. August, die Ausstellung „Vom Aufspüren, Suchen und Sammeln – 75 Jahre Osthaus Museum Hagen“. Ende Juni finden gleich drei Ausstellungseröffnungen statt: Am Donnerstag, 24. Juni, um 19 Uhr „Zhang Xiaogang/Ren Rong – Ost-West Dialog“ sowie am Samstag, 26. Juni, um 16 Uhr die Ausstellungen „Julian Schnabel/Jiri Georg Dokoupil – Two Czechoslovakians walk into a Bar. Collaboration Paintings“ und „Julian Schnabel – Prints (1983 – 2021)“.

Museum Wasserschloss Werdringen

Das Museum Wasserschloss Werdringen ist ab Donnerstag, 10. Juni, wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Montags bis mittwochs ist ein Besuch nur für Schulklassen und Gruppen nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. In der Ausstellung erfahren Interessierte Wissenswertes zur Geologie und Archäologie des nordwestlichen Sauerlandes. Zudem wird ein vielfältiges Führungs- und Exkursionsprogramm rund um das Wasserschloss angeboten. Auf dem Programm stehen beispielsweise Nachtführungen und Exkursionen in das Naturschutzgebiet.

Terminbuchungen für die Museen werden per E-Mail an museen@stadt-hagen.de oder unter Tel. 02331-207-2740 entgegengenommen.

Der Hohenhof bleibt wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.